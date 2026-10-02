Šta jedemo tokom dana može uticati na to kako spavamo noću

Hrana koju jedemo tokom dana mogla bi imati veći uticaj na kvalitet sna nego što se ranije pretpostavljalo. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Health pokazalo je povezanost između svakodnevnih prehrambenih navika i strukture sna tokom iste noći.

Istraživači su analizirali ukupno 4.793 noći, pri čemu su učesnici vodili evidenciju o hrani koju su konzumirali, dok su uređaji za praćenje sna bilježili različite faze spavanja. Cilj je bio utvrditi da li promjene u ishrani iz dana u dan mogu biti povezane s promjenama u kvalitetu sna.

Rezultati su pokazali da je veći unos vlakana bio povezan s većim udjelom dubokog i REM sna. Riječ je o fazama sna koje imaju važnu ulogu u odmoru organizma, pamćenju, učenju i oporavku.

Istraživanje je pokazalo i da raznovrsnija prehrana biljnog porijekla može biti povezana s određenim povoljnim pokazateljima tokom noći. Autori su pratili i noćni puls, koji se često koristi kao jedan od pokazatelja opterećenja organizma tokom odmora.

Važno je, međutim, i kada jedemo. Veći obroci u periodu od nekoliko sati prije spavanja bili su povezani s promjenama u dužini sna i noćnom pulsu. To ne znači da jedna večera automatski određuje hoćemo li dobro spavati, ali rezultati ukazuju da vrijeme i sastav obroka mogu imati ulogu.

Autori naglašavaju da se radi o opservacijskom istraživanju. Drugim riječima, utvrđena je povezanost određenih prehrambenih navika i sna, ali se na osnovu ovih podataka ne može tvrditi da određena namirnica direktno uzrokuje bolji ili lošiji san.

Rezultati ipak dodatno potvrđuju da kvalitet sna ne zavisi samo od toga kada odlazimo u krevet. Ishrana, fizička aktivnost, stres, alkohol, kofein i svakodnevne navike zajedno mogu uticati na to koliko ćemo se tokom noći zaista odmoriti.

Za one koji žele poboljšati prehranu, veći unos vlakana obično podrazumijeva više povrća, voća, mahunarki i cjelovitih žitarica. Nova studija ne daje univerzalni recept za dobar san, ali pokazuje da ono što je na tanjiru tokom dana može biti povezano i s onim što se događa nakon što zaspimo.