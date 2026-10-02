Pijete kafu svaki dan? Nova studija pokazuje šta se događa u crijevima

Svakodnevno ispijanje kafe povezano je s promjenama u sastavu crijevnog mikrobioma, pokazalo je istraživanje objavljeno ove godine u časopisu Nature Communications. Naučnici su proučavali odnos kafe, crijevnih bakterija, metabolita i pojedinih pokazatelja raspoloženja i kognitivnih funkcija.

U istraživanju su učestvovale 62 zdrave odrasle osobe između 30 i 50 godina. Polovina su bili ljudi koji redovno piju između tri i pet šoljica kafe dnevno, dok drugu polovinu čine osobe koje kafu ne konzumiraju.

Naučnici su prvo uporedili te dvije grupe, a zatim su redovni konzumenti kafe napravili pauzu od dvije sedmice. Nakon toga su tokom tri sedmice ponovo pili kafu, pri čemu je jedan dio učesnika dobijao kafu s kofeinom, a drugi bez kofeina.

Utvrđene su razlike u zastupljenosti pojedinih vrsta bakterija u crijevima između osoba koje piju i ne piju kafu. Kada su učesnici prestali piti kafu, određene promjene su se povukle, dok su se nakon ponovnog uvođenja kafe u prehranu ponovo pojavile.

Zanimljivo je da neke od tih promjena nisu zavisile isključivo od kofeina. Promjene u crijevnom mikrobiomu zabilježene su i kod učesnika koji su pili kafu bez kofeina, što ukazuje da ulogu mogu imati i drugi sastojci kafe, uključujući različite biljne spojeve i polifenole.

Istraživači su pratili i raspoloženje, stres, pamćenje i druge pokazatelje. U pojedinim fazama studije zabilježene su razlike u impulsivnosti, emocionalnoj reakciji, stresu i određenim kognitivnim testovima. Međutim, autori upozoravaju da su odnosi između kafe, crijevnog mikrobioma i mozga složeni te da se rezultati ne mogu svesti na tvrdnju da je kafa jednostavno dobra ili loša za određenu funkciju.

Posebno je zanimljivo što istraživanje dodatno otvara pitanje veze između crijeva i mozga. Crijevne bakterije učestvuju u stvaranju brojnih spojeva koji mogu biti povezani s metabolizmom i funkcionisanjem nervnog sistema, pa se posljednjih godina sve više proučava takozvana osovina crijeva i mozga.

Studija je provedena na relativno malom broju učesnika, zbog čega su potrebna veća istraživanja prije donošenja čvrstih zaključaka. Rezultati ipak pokazuju da kafa nije samo izvor kofeina koji nas razbuđuje, već napitak s velikim brojem sastojaka koji mogu imati mjerljiv uticaj na procese u organizmu.