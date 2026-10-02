Adaptiran Dom književnosti u Tuzli, uređuje se spomen soba Nedžadu Salkoviću

Dom književnosti u Tuzli dobio je obnovljene i funkcionalnije prostorije nakon završetka projekta adaptacije vrijednog gotovo 104 hiljade KM, a dio objekta bit će namijenjen i muzejskoj postavci posvećenoj Nedžadu Salkoviću.

Radovi su realizovani uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, putem Federalnog ministarstva kulture i sporta. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 103.931,25 KM, od čega je Federalno ministarstvo osiguralo 98.378,61 KM, dok je Grad Tuzla izdvojio preostala sredstva.

Tokom adaptacije uređene su prostorije na spratu objekta, obnovljeni su unutrašnji prostori i instalacije, a zahvaćeni su i dijelovi stolarije, krovne konstrukcije i fasade. Time su poboljšani uslovi za organizaciju kulturnih sadržaja i korištenje objekta.

Dom književnosti u Tuzli dobija prostor posvećen Nedžadu Salkoviću

Jedan od važnijih segmenata projekta je stvaranje uslova za uređenje muzejske postavke posvećene tuzlanskom muzičkom umjetniku Nedžadu Salkoviću. Aktivnosti na pripremi postavke provodi JU Centar za kulturu Tuzla, a budući prostor bit će namijenjen predstavljanju njegovog umjetničkog stvaralaštva i doprinosa kulturnoj baštini Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Adaptirane prostorije obišli su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i direktor JU Centar za kulturu Tuzla Edin Jahić. Tokom obilaska posebno je istaknut značaj buduće spomen sobe Nedžadu Salkoviću, koja bi trebala čuvati uspomenu na jednog od prepoznatljivih muzičkih umjetnika iz Tuzle.

Iz Gradske uprave navedeno je da će ulaganja u ustanove kulture biti nastavljena kroz sredstva Budžeta Grada Tuzle, ali i kroz projekte koji se finansiraju s viših nivoa vlasti.

Adaptacijom je Dom književnosti u Tuzli dobio bolje tehničke i prostorne uslove za kulturne sadržaje, dok će uređenjem muzejske postavke objekt dobiti i novi sadržaj posvećen očuvanju lokalne kulturne baštine.