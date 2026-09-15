Interbifep Tuzla: Jubilarno 20. izdanje okuplja 75 umjetnika iz 26 zemalja

Interbifep Tuzla bit će svečano otvoren u srijedu, 16. septembra, u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, a jubilarno 20. izdanje okupit će 75 umjetnika iz 26 zemalja svijeta.

Na ovogodišnjem Internacionalnom bienalnom festivalu portreta bit će predstavljeno ukupno 119 radova autora iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Danske, Francuske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Irske, Islanda, Italije, Japana, Kanade, Kine, Madagaskara, Mađarske, Mauricijusa, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Srbije i Švedske.

Interbifep Tuzla okuplja umjetnike iz cijelog svijeta

Interbifep je međunarodni bienalni festival portretnog stvaralaštva koji obuhvata crtež, grafiku, fotografiju i video art portret, uz uvažavanje različitih autorskih poetika i stilskih pravaca savremene umjetnosti.

Tokom godina Festival se razvio u jednu od prepoznatljivih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, stvarajući prostor za regionalnu i međunarodnu saradnju i omogućavajući novim generacijama umjetnika da svoje radove izlažu na istom mjestu na kojem su ranije predstavljana djela značajnih domaćih i svjetskih autora.

Selekciju radova za ovogodišnji Interbifep Tuzla izvršili su kustosi Centra za kulturu Tuzla Amra Ćebić, Milica Bilanović i Samir Sufi.

Ovogodišnji žiri čine Adis Elias Fejzić, Vida Meić i Zoran Todorović.

Adis Elias Fejzić je bosanskohercegovački i australski skulptor poznat po umjetničkom i istraživačkom radu posvećenom srednjovjekovnim bosanskim stećcima.

Vida Meić je hrvatska savremena umjetnica i grafičarka, diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje radi kao asistentica i pohađa doktorski studij.

Zoran Todorović jedna je od značajnih figura savremene konceptualne umjetnosti u regionu, poznat po radu u oblastima performansa, tjelesne umjetnosti, videa i novomedijskih instalacija. Profesor je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Svečanim otvaranjem jubilarnog izdanja Tuzla će još jednom postati mjesto susreta različitih umjetničkih poetika i autora iz brojnih zemalja svijeta.