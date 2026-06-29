Produžen rok za prijavu umjetnika na INTERBIFEP u Tuzli

INTERBIFEP, Internacionalni bijenalni festival portreta, produžio je rok za prijavu umjetnika i umjetnica za učešće na ovogodišnjem izdanju festivala, a novi rok za prijavu je 5. juli 2026. godine.

Riječ je o međunarodnom festivalu portretnog stvaralaštva koji obuhvata crtež, grafiku, fotografiju i video art portret, uz uvažavanje individualnih autorskih pristupa i različitih stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.

Pravo na prijavu imaju domaći i strani umjetnici i umjetnice, a učešće je besplatno. Ovogodišnja izložba bit će održana od 17. septembra do 25. novembra 2026. godine u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli.

Tema festivala je portret, a umjetnici se mogu prijaviti radovima iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video arta. Za najbolje radove predviđene su otkupne nagrade za crtež i grafiku, kao i diplome za video art portret i fotografiju.

U okviru festivala bit će dodijeljene i Diploma Ismet Mujezinović, Diploma James H. Pinto, te Nagrada publike. INTERBIFEP i ove godine nastavlja okupljati autore čiji radovi doprinose razvoju i predstavljanju savremenog portretnog izraza.

Prijave za INTERBIFEP dostupne su putem zvaničnog linka Centra za kulturu Tuzla.