Cyber nasilje nad djevojčicama sve veći problem, Vijeće EU traži snažniju zaštitu

Ali Huremović
Cyber nasilje nad djevojčicama sve veći problem, Vijeće EU traži snažniju zaštitu

Cyber nasilje nad djevojčicama sve je izraženiji problem u digitalnom prostoru, zbog čega je Vijeće Evropske unije pozvalo države članice EU i Evropsku komisiju da pojačaju mjere zaštite djevojčica i mladih žena na internetu.

Vijeće EU usvojilo je zaključke kojima se traži efikasnije sprečavanje i suzbijanje različitih oblika online nasilja, uključujući cyber uhođenje, uznemiravanje na internetu, neovlašteno dijeljenje intimnih fotografija i seksistički govor mržnje.

Zaključci su doneseni na osnovu izvještaja Evropskog instituta za ravnopravnost spolova, koji pokazuje da cyber nasilje nesrazmjerno pogađa djevojčice i mlade žene. Intervjui s tinejdžerima širom Evropske unije pokazali su da su djevojčice češće mete online nasilja nego dječaci, često već od trenutka kada počnu koristiti digitalne tehnologije i društvene mreže.

Cyber nasilje nad djevojčicama zahtijeva bržu reakciju

Djevojčice i mlade žene od 13 do 18 godina smatraju da postojeće preventivne mjere nisu dovoljne, zbog čega se sve više naglašava potreba za konkretnom podrškom, edukacijom i efikasnijom primjenom zakona.

Zamjenica ministra socijalne zaštite Kipra Clea Papaellina poručila je da su zaključci Vijeća EU važan korak u zaštiti djevojčica i mladih žena na internetu.

Kako je navela, cyber nasilje nad djevojčicama je stvarno, rašireno i brzo se razvija, dok zaštita djevojčica i mladih žena u digitalnom dobu predstavlja zajedničku evropsku odgovornost.

Posebno je istaknuto da škole i roditelji moraju imati više znanja i alata za zaštitu djece i mladih, ali i da online nasilje mora imati stvarne posljedice kroz efikasniju provedbu zakona.

Vijeće EU upozorava da je cyber nasilje povezano sa sistemskim nejednakostima i štetnim rodnim normama, koje često normaliziraju agresivno ponašanje i prebacuju odgovornost na žrtve.

Zbog toga se predložene mjere odnose na podršku žrtvama, podizanje svijesti, bolju edukaciju, efikasniju reakciju institucija i istraživanje uzroka i oblika cyber nasilja.

Vijeće poziva nacionalne vlade da žrtvama osiguraju brigu, podršku mentalnom zdravlju i pravnu pomoć, uz posebnu pažnju prema dobi, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji i drugim faktorima koji mogu dodatno povećati ranjivost mladih osoba.

Ministri su ukazali i na važnost obrazovanja nastavnika, odgajatelja i učenika o digitalnoj pismenosti, sigurnosti na internetu, prepoznavanju dezinformacija i tehnologijama koje mogu biti zloupotrijebljene za rodno zasnovano nasilje.

pročitajte i ovo