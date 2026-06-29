Cyber nasilje nad djevojčicama sve veći problem, Vijeće EU traži snažniju zaštitu

Cyber nasilje nad djevojčicama sve je izraženiji problem u digitalnom prostoru, zbog čega je Vijeće Evropske unije pozvalo države članice EU i Evropsku komisiju da pojačaju mjere zaštite djevojčica i mladih žena na internetu.

Vijeće EU usvojilo je zaključke kojima se traži efikasnije sprečavanje i suzbijanje različitih oblika online nasilja, uključujući cyber uhođenje, uznemiravanje na internetu, neovlašteno dijeljenje intimnih fotografija i seksistički govor mržnje.

Zaključci su doneseni na osnovu izvještaja Evropskog instituta za ravnopravnost spolova, koji pokazuje da cyber nasilje nesrazmjerno pogađa djevojčice i mlade žene. Intervjui s tinejdžerima širom Evropske unije pokazali su da su djevojčice češće mete online nasilja nego dječaci, često već od trenutka kada počnu koristiti digitalne tehnologije i društvene mreže.

Cyber nasilje nad djevojčicama zahtijeva bržu reakciju

Djevojčice i mlade žene od 13 do 18 godina smatraju da postojeće preventivne mjere nisu dovoljne, zbog čega se sve više naglašava potreba za konkretnom podrškom, edukacijom i efikasnijom primjenom zakona.

Zamjenica ministra socijalne zaštite Kipra Clea Papaellina poručila je da su zaključci Vijeća EU važan korak u zaštiti djevojčica i mladih žena na internetu.

Kako je navela, cyber nasilje nad djevojčicama je stvarno, rašireno i brzo se razvija, dok zaštita djevojčica i mladih žena u digitalnom dobu predstavlja zajedničku evropsku odgovornost.

Posebno je istaknuto da škole i roditelji moraju imati više znanja i alata za zaštitu djece i mladih, ali i da online nasilje mora imati stvarne posljedice kroz efikasniju provedbu zakona.

Vijeće EU upozorava da je cyber nasilje povezano sa sistemskim nejednakostima i štetnim rodnim normama, koje često normaliziraju agresivno ponašanje i prebacuju odgovornost na žrtve.

Zbog toga se predložene mjere odnose na podršku žrtvama, podizanje svijesti, bolju edukaciju, efikasniju reakciju institucija i istraživanje uzroka i oblika cyber nasilja.

Vijeće poziva nacionalne vlade da žrtvama osiguraju brigu, podršku mentalnom zdravlju i pravnu pomoć, uz posebnu pažnju prema dobi, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji i drugim faktorima koji mogu dodatno povećati ranjivost mladih osoba.

Ministri su ukazali i na važnost obrazovanja nastavnika, odgajatelja i učenika o digitalnoj pismenosti, sigurnosti na internetu, prepoznavanju dezinformacija i tehnologijama koje mogu biti zloupotrijebljene za rodno zasnovano nasilje.