SigurnaZona u Sarajevu: Cyber sigurnost i mobilna zaštita u fokusu dvodnevnih razgovora

SigurnaZona je u Sarajevu okupila stručnjake, novinare i institucije na dvodnevnim razgovorima o cyber sigurnosti, mobilnoj zaštiti i jačanju digitalnih kapaciteta.

Dok se cyber napadi, digitalni nadzor i online uznemiravanje ubrzano šire i najčešće pogađaju najranjivije društvene grupe, inicijativa SigurnaZona organizovala je dvodnevni program posvećen mobilnoj sigurnosti i jačanju cyber kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Razgovori i radionice održani su 19. i 20. novembra u Sarajevu, a okupili su gotovo stotinu učesnika uživo i online, potvrđujući hitnost sistemskog i stručnog pristupa digitalnoj sigurnosti.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, ključni partner projekta, naglasila je strateški značaj jačanja digitalne otpornosti u BiH. Ambasador Velike Britanije u BiH Julian Reilly istakao je da je cyber sigurnost područje koje zahtijeva povjerenje, inkluziju i dugoročnu saradnju.

„Ujedinjeno Kraljevstvo s ponosom podržava Samit o cyber sigurnosti već drugu godinu. Naši prioriteti su jasni: izgradnja raznolike radne snage u cyber sektoru, zaštita nevladinih organizacija i medija od digitalnih prijetnji te snažne politike za sigurnost ključne infrastrukture. Spremni smo raditi s Bosnom i Hercegovinom i partnerima kako bismo ojačali digitalnu sigurnost“, poručio je Reilly.

Program je realizovan u okviru Cyber Security Summita 2025, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i partnera Actica Consulting/TAG International. Obuhvatio je radionicu o sigurnosti mobilnih uređaja te zatvoreni okrugli sto posvećen razvoju ljudskih kapaciteta u oblasti cyber sigurnosti.

Radionica „Sigurnost mobitela za civilno društvo i medije“, održana 19. novembra, okupila je učesnike iz cijele BiH. Kroz praktični rad i primjere, stručnjaci iz TAG Internationala, kao i predstavnici digitalne i medijske zajednice – Srđan Majkić, Feđa Kulenović, Kenan Trokić i Enes Hodžić – govorili su o zaštiti mobilnih uređaja, sigurnim komunikacijama i prepoznavanju visokorizičnih digitalnih prijetnji.

„Novinari, aktivisti i organizacije civilnog društva svakodnevno su meta digitalnih napada koji mogu imati stvarne posljedice po njihov rad i sigurnost. Ovakve radionice podsjećaju da se zaštita ne smije odlagati, ona je ključna za očuvanje sigurnog javnog prostora“, istakao je Enes Hodžić, istraživač i novinar BIRN-a BiH.

Drugog dana održan je zatvoreni okrugli sto „Cyber sigurnost i razvoj ljudskih kapaciteta: dijalog ključnih aktera u BiH“. Učestvovali su predstavnici institucija, policijskih struktura, akademske zajednice i privatnog sektora. Razgovaralo se o trenutnom stanju cyber stručnjaka na tržištu rada, jačanju obrazovnih programa i modelima održive saradnje između akademije i institucija.

„Razvoj stručnjaka za cyber sigurnost zahtijeva strateški, koordiniran pristup. Na današnjem skupu potvrđeno je da tržište rada, obrazovne institucije i sigurnosni sektor moraju djelovati usklađeno kako bi se razvili kadrovi koji odgovaraju savremenim cyber prijetnjama“, izjavila je doc. dr. Nerma Dautović s Univerziteta u Sarajevu.

Učesnicima se obratio i David Dowse, regionalni lider TAG Internationala, koji je naglasio važnost lokalne saradnje i praktičnih rješenja.

„Zahvaljujući izvrsnoj saradnji naših partnera i lokalnog tima, realizirali smo dva izuzetno uspješna događaja. Ovim aktivnostima potvrdili smo posvećenost izgradnji cyber kapaciteta u BiH i snažnu vrijednost našeg pristupa – od građana BiH, za građane BiH“, poručio je Dowse.

Inicijativa SigurnaZona najavila je nastavak aktivnosti sa ciljem povezivanja civilnog sektora, akademske zajednice i institucija, kako bi se doprinijelo stvaranju sigurnijeg i otpornijeg digitalnog okruženja za sve građane.