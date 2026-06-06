Smijete li preko granice nositi paprike, paradajz, trešnje i jabuke? Evo kada možete platiti kaznu

Mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i druge zemlje Evropske unije često nose domaće voće i povrće u prtljagu, ne znajući da za određene vrste proizvoda postoje pravila i ograničenja.

Za razliku od mesa i mliječnih proizvoda, unos voća i povrća u Evropsku uniju nije u potpunosti zabranjen, ali podliježe fitosanitarnim propisima čiji je cilj sprečavanje širenja biljnih bolesti i štetočina.

U većini slučajeva putnici mogu nositi manje količine voća i povrća za ličnu upotrebu, ali određene vrste biljaka, sadnica, sjemena i proizvoda biljnog porijekla podliježu strožim kontrolama i mogu zahtijevati fitosanitarni certifikat, piše GPMaljevac.com.

Posebna pravila važe za sadnice, biljke za sadnju, reznice, zemlju, krompir i određene vrste agruma. Takvi proizvodi bez odgovarajuće dokumentacije mogu biti oduzeti na granici.

Kada su u pitanju jabuke, kruške, šljive, trešnje, breskve, paradajz, paprike, krastavci, tikvice, kupus, luk i slični proizvodi za ličnu upotrebu, nadležni organi uglavnom tolerišu manje količine namijenjene vlastitim potrebama. Ipak, službenici uvijek imaju pravo izvršiti kontrolu i procijeniti da li je riječ o količini koja bi mogla biti namijenjena prodaji.

Ako granične službe posumnjaju da se roba prenosi radi prodaje ili ako se radi o proizvodima za koje je potrebna dodatna dokumentacija, roba može biti privremeno zadržana, oduzeta ili uništena.

Kazne zavise od vrste prekršaja, količine robe i propisa zemlje ulaska. Osim oduzimanja robe, putnici mogu biti i prekršajno odgovorni, a kazne u nekim slučajevima mogu iznositi i nekoliko stotina eura.

Najveći problemi obično nastaju kada putnici pokušaju prevesti veće količine voća i povrća bez registracije ili kada prevoze sadnice, biljke i druge proizvode za koje su potrebne posebne potvrde.

Prije putovanja preporučuje se provjeriti važeće propise zemlje u koju putujete, jer se pravila mogu razlikovati u zavisnosti od vrste proizvoda. Ono što mnogima izgleda kao bezopasna vrećica domaćih proizvoda, na granici može završiti oduzimanjem robe i kaznom.