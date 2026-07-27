Slavko Vinčić završio sudijsku karijeru nakon finala Svjetskog prvenstva

Adin Jusufović
Slavko Vinčić

Slovenski sudija Slavko Vinčić okončao je karijeru svega sedam dana nakon što je sudio finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, potvrđeno je iz Nogometnog saveza Slovenije.

Vinčić se povukao na samom vrhuncu karijere, nakon susreta u kojem je Španija poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila titulu svjetskog prvaka. Time je postao prvi slovenski glavni sudija kojem je povjereno finale Svjetskog prvenstva u muškoj konkurenciji.

Za nastupe na Mundijalu dobio je i značajna individualna priznanja. Međunarodna federacija za fudbalsku historiju i statistiku proglasila ga je najboljim sudijom Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok mu je u Italiji uručena nagrada „Giulio Campanati“, namijenjena najboljem arbitru turnira.

Karijeru je završio u 46. godini, nakon što se od 2010. godine nalazio na FIFA listi međunarodnih sudija. Tokom dugogodišnjeg suđenja vodio je veliki broj utakmica u evropskim i svjetskim takmičenjima.

Među najznačajnijim susretima koje je sudio izdvajaju se finale Evropske lige 2022. godine između Eintrachta i Rangersa te finale Lige prvaka 2024. godine, u kojem su igrali Borussia Dortmund i Real Madrid.

Vinčić je rođen 25. novembra 1979. godine u Mariboru, a karijeru je zaključio na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici, kao jedan od najcjenjenijih evropskih sudija svoje generacije.