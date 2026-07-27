Slavko Vinčić završio sudijsku karijeru nakon finala Svjetskog prvenstva

Slovenski sudija Slavko Vinčić okončao je karijeru svega sedam dana nakon što je sudio finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, potvrđeno je iz Nogometnog saveza Slovenije.

Vinčić se povukao na samom vrhuncu karijere, nakon susreta u kojem je Španija poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila titulu svjetskog prvaka. Time je postao prvi slovenski glavni sudija kojem je povjereno finale Svjetskog prvenstva u muškoj konkurenciji.

Za nastupe na Mundijalu dobio je i značajna individualna priznanja. Međunarodna federacija za fudbalsku historiju i statistiku proglasila ga je najboljim sudijom Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok mu je u Italiji uručena nagrada „Giulio Campanati“, namijenjena najboljem arbitru turnira.

Karijeru je završio u 46. godini, nakon što se od 2010. godine nalazio na FIFA listi međunarodnih sudija. Tokom dugogodišnjeg suđenja vodio je veliki broj utakmica u evropskim i svjetskim takmičenjima.

Među najznačajnijim susretima koje je sudio izdvajaju se finale Evropske lige 2022. godine između Eintrachta i Rangersa te finale Lige prvaka 2024. godine, u kojem su igrali Borussia Dortmund i Real Madrid.

Vinčić je rođen 25. novembra 1979. godine u Mariboru, a karijeru je zaključio na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici, kao jedan od najcjenjenijih evropskih sudija svoje generacije.