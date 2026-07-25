Breskve idealan izbor za ljeto: Ovo voće osvježava organizam i donosi brojne koristi

Tokom visokih ljetnih temperatura važno je nadoknaditi izgubljenu tečnost, a osim vode tome mogu pomoći i namirnice bogate vodom. Među voćem koje nutricionisti posebno preporučuju u ovom periodu nalaze se breskve – ukusno sezonsko voće koje sadrži veliki udio vode, minerale, vlakna i antioksidanse.

Breskve sadrže gotovo 90 posto vode, zbog čega su odličan izbor za osvježenje tokom vrućih dana. Osim hidratacije, organizmu pružaju i važne minerale poput kalija, magnezija i kalcija, koji imaju ulogu u pravilnom funkcionisanju mišića i nervnog sistema.