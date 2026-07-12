Lubenica nije samo osvježenje: Zašto je odličan izbor tokom ljetnih vrućina

Lubenica je tokom ljeta mnogo više od ukusnog osvježenja, jer zahvaljujući visokom udjelu vode može pomoći organizmu da nadoknadi tečnost izgubljenu tokom vrelih dana.

Više od 90 posto ovog voća čini voda, zbog čega je lubenica dobar izbor u periodima visokih temperatura. Osim što gasi žeđ, organizmu donosi i vitamine, minerale i antioksidanse važne za očuvanje zdravlja.

Bogata je vitaminima A i C, koji doprinose normalnom radu imunološkog sistema, zdravlju kože i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Sadrži i kalij, mineral važan za rad srca, mišića i nervnog sistema.

Posebno vrijedan sastojak lubenice je likopen, antioksidans koji joj daje prepoznatljivu crvenu boju. Likopen se povezuje sa zaštitom srca i krvnih sudova, a njegova zastupljenost raste kako plod sazrijeva.

Lubenica sadrži i citrulin, aminokiselinu koja učestvuje u procesima važnim za cirkulaciju i opuštanje krvnih sudova. Zbog relativno malog broja kalorija i visokog udjela vode pogodna je i za osobe koje vode računa o uravnoteženoj ishrani.

Najbolje ju je jesti svježu, bez dodavanja šećera, kao međuobrok ili lagani desert. Ipak, osobe koje imaju dijabetes ili moraju kontrolisati unos šećera trebale bi obratiti pažnju na količinu, jer lubenica sadrži prirodne šećere.