Ljeto u Lukavcu 2026: Lukavac će ugostiti umjetnike iz osam zemalja

Ljeto u Lukavcu 2026 donosi bogat kulturni program koji će tokom mjesec dana okupiti brojne umjetnike i goste iz osam različitih zemalja. Organizator manifestacije, Centar za kulturu Lukavac, najavio je da će kompletan program uskoro biti predstavljen javnosti.

Manifestacija će trajati od 31. jula do 28. augusta 2026. godine, a posjetiocima će ponuditi raznovrstan sadržaj iz oblasti muzike, književnosti i poezije, filma te sporta.

Iz Centra za kulturu Lukavac ističu da je cilj manifestacije obogatiti kulturnu ponudu grada i publici približiti vrhunske sadržaje iz zemlje i inostranstva.

Očekuje se da će ovogodišnje izdanje “Ljeta u Lukavcu” privući veliki broj posjetilaca te još jednom potvrditi značaj ove manifestacije kao jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Lukavcu tokom ljetnih mjeseci.