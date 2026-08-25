/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 25. august?

Koji su događaji obilježili 25. august?

Mještani više tuzlanskih naselja izašli na mirno okupljanje zbog zagađenja vazduha

Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja finansiranje premije zdravstvenog osiguranja

U FBiH nema prijavljenih slučajeva virusa Zapadnog Nila

Zmajevi bez kalkulacija: Protiv Italije traže pobjedu u Mejdanu

Mještani više tuzlanskih naselja okupili su se na mirnom protestu zbog zagađenja zraka i zatražili konkretne mjere za rješavanje višedecenijskog problema.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić zatražio je hitno otklanjanje uzroka povećanih emisija iz Termoelektrane Tuzla, funkcionalne elektrofiltere, veća ulaganja u održavanje i modernizaciju opreme za smanjenje emisija.

Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja finansiranje premije zdravstvenog osiguranja, čime će osigurana lica i dalje biti oslobođena plaćanja zdravstvene markice. Za ovu namjenu osigurano je 500 hiljada KM.

U Federaciji BiH zasad nema prijavljenih slučajeva virusa Zapadnog Nila, ali iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH građanima preporučuju oprez i zaštitu od uboda komaraca. Virus je tokom jula i augusta potvrđen kod troje ljudi u Hrvatskoj.

Centralna izborna komisija BiH objavila je podatke o testiranju novih izbornih tehnologija. Na biračkim mjestima gdje su korišteni optički skeneri prosječno vrijeme glasanja iznosilo je između 40 i 44,9 sekundi.

Dvije osobe iz Tuzle osumnjičene za tešku tjelesnu povredu i krađu predate su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Krivična djela počinjena su 20. augusta na štetu 27-godišnjaka iz Tuzle.

Kiša je pomogla stabilizaciji situacije s požarima u okolini Bihaća. Na požarištu više nema otvorenog plamena, ali dežurne ekipe i dalje nadziru teren zbog mogućeg ponovnog aktiviranja vatre.

Prije 34 godine počelo je spaljivanje sarajevske Vijećnice i uništavanje fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. U požaru je uništeno približno dva miliona knjiga, rukopisa, časopisa, dokumenata i drugih vrijednih zapisa.

Novoiscrtana staza uz Južnu magistralu u Tuzli izazvala je diskusiju građana o načinu podjele prostora između pješaka i biciklista. Posebno je otvoreno pitanje sigurnosti pješaka, naročito roditelja s djecom.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za duel protiv Italije u Mejdanu. Za pozitivan rezultat, stručni štab očekuje maksimalnu disciplinu tokom svih 40 minuta, a utakmica je na rasporedu u petak od 20 sati.

Specijalna olimpijada BiH pozvala je srednjoškolce, studente i mlade volontere da se uključe u Volunteer HUB i budu dio Nacionalnih inkluzivnih igara 2026. Igre će biti održane od 3. do 5. septembra u Sarajevu, a priliku za učešće imaju i studenti Univerziteta u Tuzli.