Akcija „Dug“: Uhapšen kamatar, posudio 4.000 KM, uzeo oko 20.000 KM

Policija u Banjoj Luci uhapsila je muškarca inicijala J.M. zbog sumnje da je počinio krivična djela iznude i zelenaštva. Sumnja se da je muškarcu pozajmio ukupno 4.000 KM, a zatim mu kroz nesrazmjerne kamate i uz prijetnje naplatio oko 20.000 KM.

Hapšenje je izvedeno u okviru operativne akcije kodnog naziva „Dug“, koju su proveli pripadnici Policijske uprave Banja Luka u saradnji s Upravom kriminalističke policije i Upravom za organizovani i teški kriminalitet.

Prema navodima policije, J.M. se sumnjiči da je tokom protekle tri godine, s namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iskorištavao teško materijalno stanje i nepovoljne okolnosti u kojima se nalazio oštećeni muškarac iz Banje Luke.

Pozajmica od 4.000 KM narasla na oko 20.000 KM

Osumnjičeni je oštećenom, kako se sumnja, u dva navrata pozajmio ukupno 4.000 KM, nakon čega mu je obračunavao nedozvoljene i nesrazmjerne kamate.

Policija navodi da je oštećeni, pod prijetnjama napadom na život i tijelo, osumnjičenom predao ukupno oko 20.000 KM.

Po naredbi dežurnog sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci i uz saglasnost nadležnog tužioca, policija je pretresla stan, pomoćne prostorije i vozilo koje koristi J.M.

Tokom pretresa pronađeni su predmeti za koje se sumnja da se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret.

Predložen pritvor

Nakon što je osumnjičeni ispitan, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka predložio je određivanje pritvora.

J.M. se sumnjiči za krivično djelo zelenaštvo u sticaju s krivičnim djelom iznude, dok će o njegovoj krivičnoj odgovornosti odlučivati nadležni pravosudni organi.