Federer stavio tačku na priče o povratku

Nedžida Sprečaković
Federer stavio tačku na priče o povratku
Federer stavio tačku na priče o povratku/ Foto: Olympics.com

Roger Federer ponovo će uzeti reket u ruke pred publikom US Opena, ali povratak na profesionalnu tenisku turneju ne dolazi u obzir. Legendarni Švicarac bio je više nego jasan kada su ga novinari pitali postoji li mogućnost da ponovo zaigra takmičarski.

Federer se vratio u New York, gdje će ponovo izaći na teren stadiona Arthur Ashe, prvi put nakon svog posljednjeg nastupa na US Openu 2019. godine.

Ipak, riječ je isključivo o egzibiciji.

Na pitanje da li bi mogao krenuti stopama Serene Williams i razmotriti povratak profesionalnom tenisu, 45-godišnji Švicarac nije ostavio mnogo prostora za nagađanja.

„Ne, ne, ne, ne. Nimalo“, poručio je Federer.

Objasnio je da bi eventualni povratak podrazumijevao brojne obaveze, uključujući ponovni ulazak u antidoping program, ali i fizičke zahtjeve za koje njegovo tijelo više nije spremno.

Federer je naglasio da danas teško pronalazi vrijeme čak i za povremene egzibicione nastupe.

„Sada sam samo navijač. Uživam gledajući tenis“, kazao je.

Pet godina bez takmičarskog singla

Federer profesionalni singl nije igrao još od Wimbledona 2021. godine.

Njegov posljednji Grand Slam meč bio je četvrtfinalni duel protiv Huberta Hurkacza, koji je Švicarac izgubio u tri seta.

Nakon dugotrajnih problema s koljenom i više operacija, Federer je u septembru 2022. godine objavio kraj profesionalne karijere.

Posljednji službeni nastup imao je na Laver Cupu u Londonu, gdje je u emotivnom oproštaju igrao dubl zajedno s dugogodišnjim rivalom Rafaelom Nadalom.

Ponovo na Arthur Asheu

Iako nema namjeru vraćati se profesionalnom tenisu, Federer će u utorak navečer po lokalnom vremenu ponovo zaigrati pred njujorškom publikom.

U sklopu egzibicionog programa nastupit će zajedno s još nekoliko velikana – Andyjem Roddickom, Andreom Agassijem i Johnom McEnroeom.

Za Federera će to biti i prilika za svojevrsni oproštaj od publike US Opena, budući da prilikom posljednjeg nastupa 2019. godine niko nije mogao znati da se više neće vratiti kao profesionalni igrač.

Švicarac je upravo u New Yorku ostvario jedan od najimpresivnijih nizova svoje karijere. US Open osvajao je pet godina zaredom, od 2004. do 2008. godine.

Tokom karijere osvojio je ukupno 20 Grand Slam titula i godinama bio jedan od dominantnih igrača svjetskog tenisa.

Povratka u profesionalnu konkurenciju, međutim, neće biti. Federer danas tenis želi gledati iz potpuno drugačije perspektive – kao bivši šampion i navijač sporta koji je obilježio njegov život.

Izvor: Reuters

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