Teniser TK Sloboda Adi Džinđovski danas igra za finale

Ali Huremović
Teniser TK Sloboda Adi Džinđovski danas igra za finale

Adi Džinđovski, mladi teniser TK Sloboda, nastavlja sjajan nastup na turniru „OPEN RCT Barcelona 1899 – Sarajevo 2026“, turniru prve kategorije Tennis Europe za igrače do 16 godina, gdje je izborio plasman u polufinale.

Za bh. tenis ovo je posebno vrijedan rezultat, obzirom na to da će Džinđovski danas imati priliku izboriti mjesto u finalu jednog od najjačih evropskih turnira u svojoj uzrasnoj kategoriji.

Džinđovski je plasman među četiri najbolja izborio nakon odlične pobjede u četvrtfinalu protiv Luke Kostića iz Srbije rezultatom 6:4, 6:3.

Kostić je trenutno među najbolje rangiranim mladim teniserima Evrope, a nalazi se i visoko u poretku „Race to Monte-Carlo“, što dodatno govori o vrijednosti pobjede mladog tenisera TK Sloboda.

Adi Džinđovski protiv Solarza za finale

Put do polufinala za Džinđovskog bio je izuzetno zahtjevan. Već u prvom kolu savladao je šestog nosioca Sebastiana Jandu iz Slovačke nakon tri seta, rezultatom 6:3, 6:7, 7:6.

U osmini finala bio je sigurniji protiv Erika Meolica iz Slovenije, kojeg je pobijedio sa 6:2, 6:4, da bi potom u četvrtfinalu eliminisao Kostića sa 6:4, 6:3.

Za mjesto u finalu Adi Džinđovski danas igra protiv sedmog nosioca Mikolaja Solarza iz Poljske. Susret je na programu na terenu broj dva Teniskog centra Koševo i neće početi prije 10:30 sati.

I Mahir Butković među četiri najbolja

Bosna i Hercegovina ima još jednog predstavnika u polufinalu. Mahir Butković, peti nosilac turnira, također je izborio plasman među četiri najbolja igrača.

Butković će danas odmjeriti snage sa prvim nosiocem Igorom Perićem iz Srbije. I ovaj meč neće početi prije 10:30 sati, a igrat će se na terenu broj jedan.

Ukoliko Džindjovski i Butković budu uspješni, Sarajevo bi moglo gledati potpuno bosanskohercegovačko finale, što bi predstavljalo veliki rezultat za domaći juniorski tenis.

Posebna pažnja ljubitelja tenisa iz Tuzle bit će usmjerena prema nastupu Adija Džinđovskog, koji bojama TK Sloboda nastavlja bilježiti zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.

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