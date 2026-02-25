Monfils savladao Džumhura, bh. teniser završio nastup u Acapulcu

Nedžida Sprečaković
Damir Džumhur
FOTO: Damir Džumhur: ATP Tour/ Arhiva

Gael Monfils savladao Damir Džumhura u prvom kolu ATP 500 turnira u Acapulcu, pa je Damir Džumhur rano završio nastup u Meksiku. Iskusni Francuz Gael Monfils slavio je u dva seta, 6:4, 7:6, i nastavio pozitivan niz protiv Sarajlije.

Bio je to njihov četvrti međusobni duel i četvrta pobjeda Monfilsa, koji je ove sezone najavio oproštaj od profesionalnog tenisa. Džumhur je, iako bolje plasiran na ATP listi, imao problema da pronađe ritam protiv razigranog veterana.

Prvi set Monfils je prelomio rezultatom 6:4, dok je drugi donio više neizvjesnosti i otišao u tie-break. U odlučujućim poenima sigurniji je bio Francuz, pa je meč završio bez trećeg seta. Monfils savladao Džumhura i tako osigurao plasman u naredno kolo, gdje ga čeka šesti nosilac turnira, Valentin Vacherot iz Monaka.

Džumhuru nakon Acapulca ostaje okretanje narednim obavezama u nastavku ATP sezone, a Monfils savladao Džumhura u meču koji je potvrdio da i u poznim igračkim godinama može biti vrlo neugodan rival na velikoj sceni.

