Moljci i mravi u ormariću? Ovaj začin može pomoći

Neželjeni insekti u kuhinji čest su problem u mnogim domaćinstvima. Osim što su neprijatni i iritantni, mogu prenositi bakterije i kontaminirati hranu, što predstavlja rizik za zdravlje. Ako ih stalno pronalazite u kuhinjskim ormarićima, postoji jednostavno i pristupačno rješenje koje bi moglo pomoći. Riječ je o predmetu koji mnogi već imaju kod kuće, lovorovom listu.

Chantel Mila objavila je video na TikToku u kojem je objasnila da držanje lovorovog lista u ormariću za hranu može otjerati insekte. Ona na toj platformi dijeli kućne trikove s 1,6 miliona pratitelja, a u videu je govorila o savjetima za uklanjanje pauka i insekata iz doma.

Iz Pest Prevention Patrola navode da se lovorov list stoljećima koristi kao prirodni repelent protiv insekata i da predstavlja dobru alternativu hemijskim pesticidima. Kako objašnjavaju, lovorov list ima jak i aromatičan miris koji odbija insekte poput moljaca i mrava, piše Daily Express.

Sve što treba uraditi jeste staviti lovorov list na problematična mjesta, naprimjer u ormariće, ladice i ostave. Mnogi se pitaju da li je bolje koristiti svježi ili sušeni lovorov list. Prema objašnjenju iz Pest Prevention Patrola, oba mogu djelovati. Svježi lovorov list ima jači miris i okus, ali se sušeni lovorov list češće koristi jer ima duži rok trajanja.

Sljedeći put kada budete čistili ormariće ili primijetite insekte koji se kreću po kuhinji i drugim dijelovima doma, ovaj jednostavni trik mogao bi biti korisno rješenje za njihovo odbijanje.