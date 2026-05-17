Prirodni trik protiv mrava krije se u kuhinjskom ormariću

Mravi se, kada jednom uđu u dom, često teško povlače sami od sebe. Umjesto komercijalnih insekticida i sprejeva, mnogi sve češće biraju prirodna rješenja, a jedno od njih je klinčić, začin intenzivnog mirisa koji mravi ne podnose.

Ovaj savjet ponovo je privukao pažnju nakon što ga je na TikToku podijelila kreatorica Anne Caserta, poznata po kućnim trikovima. U videu se vidi kako mravi izbjegavaju klinčić, odnosno prostor na kojem je ovaj začin postavljen.

Klinčić sadrži eugenol, aromatični spoj snažnog mirisa, koji djeluje kao prirodni repelent za mrave i druge insekte. Većina insekata se pri kretanju oslanja na mirise, pa ih intenzivni mirisi poput klinčića mogu zbuniti i natjerati da promijene putanju, prenosi Mirror.

Ako primijetite odakle mravi ulaze u kuću ili kojim se pravcem kreću, klinčić možete posuti ili postaviti na ta mjesta kako biste im blokirali prolaz. Na isti način može se koristiti i u vrtu, posebno na dijelovima gdje se mravi često zadržavaju.

Osim klinčića, kao prirodni repelenti često se koriste i cimet, kao i biljke snažnog mirisa poput kadifice. Takvi mirisi mogu pomoći u odbijanju štetočina iz doma i vrta.

Repelentna svojstva klinčića potvrđena su i istraživanjima. U studiji objavljenoj u National Library of Medicine navedeno je da klinčić može uticati na osjetilni sistem i ponašanje insekata.

Budući da su pojedini proizvodi za suzbijanje mrava skuplji od vrećice klinčića, ovaj začin može biti pristupačna prirodna alternativa, posebno za one koji žele izbjeći korištenje jačih hemijskih preparata u prostoru u kojem borave djeca, kućni ljubimci ili osjetljive osobe.