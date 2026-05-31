Prije odlaska na put stavite novčić u zamrzivač: Može vas spasiti od pokvarene hrane

Dolaskom sezone godišnjih odmora i dužih izbivanja iz doma, na društvenim mrežama ponovo se dijeli jednostavan savjet za sve koji žele znati da li su namirnice u zamrzivaču ostale sigurne za upotrebu. Riječ je o takozvanom triku s novčićem, metodi koja je postala popularna zbog jednostavnosti i praktične logike.

Postupak je veoma jednostavan. Prije odlaska na put potrebno je napuniti čašu ili manju posudu vodom, ostaviti je u zamrzivaču da se potpuno zaledi, a zatim na vrh leda staviti kovanicu. Nakon toga čaša se vraća u zamrzivač i služi kao tihi pokazatelj onoga što se moglo dogoditi dok nikoga nije bilo kod kuće.

Ideja ovog trika je da položaj novčića po povratku otkrije da li je dolazilo do nestanka električne energije, odnosno da li se led topio i ponovo zaledio. Na osnovu toga može se procijeniti i stanje zamrznutih namirnica.

Ako po povratku kući pronađete novčić na vrhu zaleđene vode, to je najbolji mogući znak. To znači da nije bilo dužeg prekida u snabdijevanju električnom energijom, da se led nije otopio i da je hrana u zamrzivaču ostala sigurna za konzumaciju.

Ako je novčić potonuo do sredine čaše, to može ukazivati na kraći nestanak struje, tokom kojeg se led djelimično otopio, a zatim ponovo zaledio. U tom slučaju hrana je vjerovatno još uvijek ispravna, ali se preporučuje dodatni oprez.

Najnepovoljniji scenario je da novčić pronađete na samom dnu čaše. To znači da je najvjerovatnije došlo do dužeg nestanka struje, da se led u potpunosti otopio, a s njim i namirnice u zamrzivaču. Iako se struja kasnije vratila i sve se ponovo zaledilo, takva hrana, posebno meso i gotova jela, može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik zbog mogućeg razvoja opasnih bakterija.

Ovaj trik je koristan upravo zbog svoje jednostavnosti. Bez dodatnih troškova i posebnih uređaja, svako može napraviti mali sistem provjere stanja zamrzivača. Kovanica, kao predmet veće gustoće od leda i vode, služi kao jasan vizuelni indikator. Kada temperatura u zamrzivaču poraste zbog nestanka struje, led počinje da se topi, a kovanica polako ton

Brzina tonjenja zavisi od trajanja prekida električne energije, što može pomoći u procjeni da li je hrana bila izložena temperaturi koja je mogla uticati na njenu ispravnost.

Osim praktične koristi, trik s novčićem mnogima donosi i osjećaj sigurnosti. Tokom odmora ili dužeg odsustva iz doma teško je znati šta se dešavalo sa zamrzivačem, posebno ako nije bilo nikoga ko bi to mogao provjeriti. Ovakav jednostavan pokazatelj može ukloniti nepotrebnu brigu.

Metoda može spriječiti i nepotrebno bacanje hrane ako se utvrdi da je prekid struje bio kratak i da se led nije značajno otopio. S druge strane, ako novčić završi na dnu čaše, to je jasno upozorenje da hranu treba pažljivo pregledati i, u slučaju sumnje, ne koristiti je.

Trik s novčićem zato može biti jednostavna, ali korisna mjera opreza prije odlaska na godišnji odmor, posebno tokom ljetnih mjeseci kada su nestanci struje i kvarovi na uređajima dodatni rizik za čuvanje namirnica.