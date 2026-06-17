Himna BiH išla uživo, himna Hrvatske neće: Poznat razlog FIFA-ine odluke

Uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu među navijačima se pojavilo pitanje da li će “Lijepa naša” biti izvedena uživo ili će, kao i većina himni na turniru, biti puštena putem stadionskog razglasa.

Prema FIFA-inom protokolu, za susret Hrvatske i Engleske nije predviđena posebna ceremonija s izvođačima uživo. To znači da će himne obje reprezentacije biti emitovane putem službenog razglasa stadiona, što je standardna procedura za većinu utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva.

Dilema se pojavila nakon što su na utakmicama domaćina turnira navijači mogli vidjeti svečane ceremonije i nastupe poznatih muzičkih izvođača prije početka susreta. Poseban program bio je organizovan za reprezentacije zemalja domaćina, pa su takve ceremonije viđene u Mexico Cityju, Torontu i Los Angelesu.

FIFA je, prema dostupnim informacijama, posebne nastupe rezervisala za utakmice domaćina turnira, dok će ostale selekcije, među kojima su Hrvatska i Engleska, imati uobičajeni protokol uoči početka meča.

Utakmica Hrvatske i Engleske jedan je od najzanimljivijih duela prvog kola Svjetskog prvenstva, a osim sportskog značaja, privlači veliku pažnju navijača obje reprezentacije.