Sud u Srebreniku potvrdio optužnicu: Droga pronađena skrivena ispod poklopca motora

Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova (35) iz Brčkog i Ivice Nedića (27) iz Orašja zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Todorov se u još četiri tačke optužnice tereti i za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i za krivično djelo iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK

U prvoj tački optužnice se obojica terete da su u automobilu kojim je upravljao Nedić, a kao suvozač se nalazio Todorov, prilikom pretresa kojeg su 21. marta 2026. godine obavili istražitelji SKP MUP-a TK u Srebreniku, ispod zaštitnog dijela na unutrašnjoj strani poklopca motora sakrili pakovanje sa oko 200 grama opojne droge kokain i dva veća pakovanja sa oko 2 kilograma opojne droge marihuana (Cannabis Sativa), pripremljene za dalju prodaju.

Todorovu se stavlja na teret i da su prilikom pretresa kuće koju je koristio na području Brčko Distrikta policijski istražitelji istog dana pronašli više pakovanja sa oko 400 grama droge MDMA, oko 750 grama marihuane, manju količinu kokaina, sjemenke marihuane, jednu automatsku pušku i jedan revolver starije proizvodnje.

Općinski sud u Srebreniku je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i optuženima produžio mjeru pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.