Optužnica protiv Tuzlaka zbog prevare od 9.090 KM

Optužnica protiv Nedima Atića potvrđena je pred Općinskim sudom u Tuzli zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo prevare.

Optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Sud je potvrdio 15. jula 2026. godine, a Atiću se na teret stavlja krivično djelo iz člana 294. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema navodima optužnice, Nedim Atić je, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica doveo drugu osobu u zabludu, odnosno održavao je u zabludi i naveo je da postupi na štetu svoje ili tuđe imovine.

Tužilaštvo tvrdi da je na taj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 9.090,90 KM.

Optuženi ima pravo podnijeti prethodne prigovore na potvrđenu optužnicu u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja.

Potvrđivanje optužnice ne znači da je optuženi proglašen krivim, a krivica se utvrđuje pravosnažnom sudskom presudom.