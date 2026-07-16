Za Agušija zatražen pritvor zbog sumnje na trgovinu drogom

Pritvor za Eldina Agušija iz Tuzle predložilo je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Postupajući tužilac zatražio je od Općinskog suda u Tuzli određivanje jednomjesečnog pritvora za 39-godišnjeg Agušija.

Prema informacijama Tužilaštva TK, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su 13. jula 2026. godine, po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Tuzli, pretresli stan i automobile koje je osumnjičeni koristio.

Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja sa oko 700 grama amfetamina, približno 50 grama marihuane, manja količina kokaina, digitalna vaga i aparat za vakumiranje.

Nakon pretresa Aguši je lišen slobode, nad njim je provedena kriminalistička obrada, a potom je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Iz Tužilaštva TK navode da je Aguši ranije osuđivan za krivična djela povezana sa zloupotrebom narkotika. Protiv njega je i u martu 2026. godine otvorena istraga zbog istog krivičnog djela, a ona će sada biti proširena.

Prijedlog za određivanje pritvora i pokretanje istrage ne znače da je osumnjičeni proglašen krivim.