Podignuta optužnica protiv Naila Jusića

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Naila Jusića (59) iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je u devet tačaka optužnice u sticaju počinio tri krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i pet krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenje službene isprave.

Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.

Optužnicom se Nailu Jusiću stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2025. godine počinio navedena krivična djela zloupotrebom položaja i ovlašćenja i korištenjem političkog i društvenog uticaja obavljajući funkcije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u JZU Dom zdravlja Živinice.