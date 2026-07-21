Pretres u Tuzli: Pronađeni droga, oružje i oprema za improvizovanu laboratoriju

Pretres u Tuzli, koji su 20. jula proveli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, rezultirao je pronalaskom materije koja asocira na drogu, oružja, municije i opreme za koju se sumnja da je korištena kao improvizovana laboratorija.

Pretreseni su kuća sa pratećim objektima, stan i poslovni prostor koje koristi M.K. iz Tuzle, rođen 1973. godine, kao i osumnjičeni. Akcija je provedena uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbi Općinskog suda u Tuzli.

Tokom pretresa pronađene su i privremeno oduzete različite količine biljne materije koja izgledom asocira na opojnu drogu, digitalna vaga za precizno mjerenje i dva mobilna telefona.

Policija je pronašla i karabin „Crvena zastava“, automatsku pušku bez pripadajućeg okvira, kao i 41 komad municije različitih kalibara.

Oduzeta je i oprema za koju se pretpostavlja da je činila improvizovanu laboratoriju za proizvodnju droge. Među pronađenim