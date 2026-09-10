LEGO Sebilj Emraha Bušatlića prikupio 10.000 glasova i ušao u fazu recenzije

Petnaestogodišnji Emrah Bušatlić, učenik JU Mješovite srednje škole „Gimnazija Bugojno“, ostvario je značajan uspjeh na globalnoj platformi LEGO Ideas. Njegov autorski model sarajevskog Sebilja prikupio je 10.000 glasova podrške, čime je ušao u fazu recenzije kompanije LEGO.

Iz škole navode da sada stručni odbor LEGO-a u Danskoj razmatra model, što otvara mogućnost da Sebilj postane službeni LEGO set.

Kako ističu iz MSŠ „Gimnazija Bugojno“, Emrah je projekat razvijao samostalno, a od kompanije LEGO zvaničnu potvrdu o registraciji i slanju makete putem platforme LEGO Ideas dobio je 26. augusta 2026. godine. Iz škole navode i da je njegov rad na domaći javni poziv prijavljen 31. augusta.

Ovi datumi, prema njihovim riječima, potvrđuju da je model nastao kao Emrahova autorska ideja.

Iz škole su poručili da stoje iza svog učenika i njegove porodice, te zahvalili građanima BiH i dijaspori koji su podržali projekat glasanjem.

Sada slijedi procjena LEGO-a, nakon koje će biti poznato da li će model sarajevskog Sebilja napravljen od LEGO kockica dobiti priliku da postane dio zvanične ponude ove kompanije.