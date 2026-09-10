Ulaznice za utakmice BiH protiv Švedske, Poljske i Rumunije u UEFA Ligi nacija uskoro će biti dostupne navijačima, a Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je cijene, termine prodaje i pravila koja će važiti prilikom kupovine i ulaska na stadion.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine sve tri domaće utakmice igrat će na stadionu Bilino polje u Zenici. Zmajevi će 2. oktobra od 20:45 sati dočekati Švedsku, tri dana kasnije, 5. oktobra u istom terminu, igrat će protiv Poljske, dok je susret sa Rumunijom zakazan za 17. novembar u 20:45 sati.

Ulaznice za utakmice BiH koštat će od 40 do 60 KM

Cijena ulaznice za zapadnu tribinu iznosit će 60 KM, za istočnu 50 KM, dok će ulaznice za sjevernu i južnu tribinu koštati po 40 KM.

Pretprodaja ulaznica za oktobarske utakmice protiv Švedske i Poljske trajat će od 11. do 13. septembra. Pravo kupovine u tom periodu imat će navijači koji su se na platformu bhff.fans registrovali najkasnije do 10. septembra 2026. godine.

Iz Saveza upozoravaju da sama registracija ne garantuje da će navijač uspjeti kupiti ulaznicu. Broj registrovanih korisnika četiri puta je veći od kapaciteta stadiona, pa će kupovina biti omogućena prema redoslijedu uplata, sve dok se ne popuni broj dostupnih mjesta.

Tokom pretprodaje s jednog korisničkog naloga moći će se kupiti najviše dvije ulaznice.

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Redovna prodaja počinje 14. septembra

Redovna prodaja ulaznica počinje 14. septembra u 12 sati putem platforme Event.ba. Nakon kupovine navijači će prvo dobiti potvrdu, dok će validna ulaznica sa QR kodom biti dostavljena na e-mail 24 sata prije početka utakmice. Ovakav način distribucije uveden je kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe ulaznica.

Za novembarsku utakmicu Bosne i Hercegovine i Rumunije ulaznice će pod istim uslovima biti moguće kupiti od 18. septembra. Savez je posebno upozorio navijače da će važiti samo ulaznice kupljene putem sistema Event.ba ili Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Ulaznice kupljene putem drugih platformi bit će poništene i s njima neće biti moguće ući na stadion.

Na ulaznici će morati biti navedeno ime i prezime osobe koja je koristi, a prilikom dolaska na Bilino polje navijači će trebati imati i lični dokument. Kontrole će biti organizovane na ulazima i u prostoru oko stadiona.

Interesovanje za ulaznice za utakmice BiH već bi moglo biti veliko, s obzirom na podatak Saveza da je broj registrovanih navijača na platformi četiri puta veći od kapaciteta Bilinog polja. Za one koji žele pratiti oktobarske duele Zmajeva, zbog toga će posebno važan biti početak pretprodaje 11. septembra.