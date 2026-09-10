Žena u Tuzli optužena za nasilje u porodici

Selma Jatić
zgrada Općinskog suda Tuzla
Foto: Zgrada Općinskog suda Tuzla/ Arhiva

Općinski sud u Tuzli potvrdio je 3. septembra optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv A.E. zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

Prema navodima optužnice, A.E. je nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.

Optužnica je potvrđena zbog krivičnog djela iz člana 222. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

A.E. ima pravo da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice podnese prethodne prigovore.
Potvrđivanje optužnice ne znači da je optužena proglašena krivom. O njenoj krivici odlučivat će sud u postupku.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tužilaštvo TK pripremilo vodič za građane: Šta je krivično djelo i...

Vijesti

Općinski sud Lukavac izrekao 14 zaštitnih mjera zbog nasilja u porodici

Vijesti

Tužilaštvo TK traži pritvor za Sevludina Kamberovića zbog nasilja nad djevojkom

Vijesti

Određen jednomjesečni pritvor za Nedima Halilovića iz Tuzle

Vijesti

Pritvor zbog nasilja u porodici u Živinicama, osumnjičeni prekršio zaštitne mjere

Tuzla i TK

Tužilaštvo zatražilo pritvor za Tuzlaka osumnjičenog za pokušaj ubistva komšinice

Vijesti

Ampulirani lijekovi od sada digitalno: Terapija dostupna direktno u domovima zdravlja

Vijesti

OS BiH stavile pod kontrolu požare na Plješevici i u Žegaru

Vijesti

Prevencija samoubojstava: Razgovor može spasiti život

Tuzla i TK

Tuzlak uhapšen zbog sumnje na iznudu i nedozvoljeno držanje oružja

BiH

Rudarima Zenice zaostale plate do 25. septembra, protesti otkazani

Učitati više