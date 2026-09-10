Žena u Tuzli optužena za nasilje u porodici

Općinski sud u Tuzli potvrdio je 3. septembra optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv A.E. zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

Prema navodima optužnice, A.E. je nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.

Optužnica je potvrđena zbog krivičnog djela iz člana 222. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

A.E. ima pravo da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice podnese prethodne prigovore.

Potvrđivanje optužnice ne znači da je optužena proglašena krivom. O njenoj krivici odlučivat će sud u postupku.