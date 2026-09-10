Tuzlak uhapšen zbog sumnje na iznudu i nedozvoljeno držanje oružja

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su 8. septembra A.K. (1985) iz Tuzle zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela.

Kako je saopćeno iz policije, A.K. se sumnjiči za iznudu, izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Policija je postupala nakon prijave oštećene osobe, nakon čega je osumnjičeni lociran i pronađen na području Tuzle.

Po nalogu kantonalnog tužioca A.K. je uhapšen i priveden u službene prostorije radi kriminalističke obrade.

Nakon završene obrade, 9. septembra je uz izvještaj predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.