Uprava policije MUP-a TK uputila vozačima važnu obavijest

Presretači MUP-a TK bit će svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona i tokom septembra 2026. godine, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP-a TK će, osim redovnih radarskih kontrola, koristiti i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao „presretači“.

Ova vozila koristit će se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Redovni rasporedi radarskih kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju se BIHAMK-u i dostupni su na njihovoj web stranici, u sekciji „Stanje na cesti – radarske kontrole“.

Iz Uprave policije MUP-a TK apelovali su na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Presretači MUP-a TK će tako i tokom septembra biti dio pojačanih aktivnosti usmjerenih na kontrolu brzine i drugih saobraćajnih prekršaja na području kantona.