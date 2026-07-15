Desetogodišnja djevojčica teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Ciljugama

Desetogodišnja djevojčica teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se u ponedjeljak, 14. jula, oko 15:40 sati dogodila na regionalnom putu R-455 u mjestu Ciljuge kod Živinica.

U nesreći su učestvovali automobil Audi, kojim je upravljala Dž. T. (2005), i desetogodišnja pješakinja, obje s područja Živinica.

Djevojčica je vozilom Službe hitne medicinske pomoći Živinice prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede. Zadržana je na daljnjem liječenju.

Uviđajem je na mjestu nesreće rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su potrebne istražne radnje obavili policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Saobraćaj na dijelu regionalnog puta R-455A u Ciljugama bio je obustavljen od 15:40 do 19 sati, a vozila su preusmjeravana na obilazni pravac.