Nezgoda u Tuzli: Djevojka na električnom trotinetu teško povrijeđena

Nezgoda u Tuzli dogodila se u utorak, 7. jula 2026. godine, oko 19:25 sati u ulici 18. hrvatske brigade, a u njoj su učestvovali automobil i električni trotinet.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u nezgodi su učestvovali vozilo VW Caddy, kojim je upravljao E.D., rođen 1993. godine, iz Tuzle, i električni trotinet marke “Segway”, kojim je upravljala A.Đ., rođena 2007. godine, također iz Tuzle.

Na električnom trotinetu se, osim A.Đ., nalazio i trinaestogodišnjak.

Djevojka zadobila teške povrede

Nakon nezgode, povrijeđeni su prevezeni na Odjeljenje ortopedije JZU UKC Tuzla, gdje su trinaestogodišnjaku konstatovane lakše tjelesne povrede.

Kod A.Đ., rođene 2007. godine, ljekari su konstatovali teške tjelesne povrede. Obje povrijeđene osobe nakon ukazane medicinske pomoći upućene su na kućno liječenje.

Potrebne mjere i radnje nakon ove nezgode u Tuzli poduzeli su policijski službenici Policijske stanice Zapad i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.