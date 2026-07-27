Vremenska prognoza: Povratak toplotnog vala

Danas u Tuzli preovladava sunčano i suho vrijeme, uz najvišu temperaturu do 31°C. Jutro je svježe sa 15°C, pa je za rane sate preporučljiva lagana jakna. Tokom popodneva bit će vrlo toplo, idealno za boravak napolju. Vjetar je slab, do 3 m/s. Kišobran vam danas neće trebati.

Sutra

Sutra nastavlja toplo i suho vrijeme, uz maksimalnu temperaturu od 32°C, što je za stepen više nego danas. Jutro će biti svježe sa 16°C, ali će se brzo zagrijati. Razlika u odnosu na danas je minimalna, pa se pripremite za slične uslove.