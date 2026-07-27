Tuzlanski izborni okrug predložio Grabusa i Malkića za reisul-ulemu

Izborno tijelo za izbor reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za područje Izbornog okruga Tuzla evidentiralo je Nedžada Grabusa i Mensura Malkića kao kandidate za ovu funkciju.

Nastavak konsultativnog sastanka održan je 26. jula u Tuzli, a sjednicom je predsjedavao Bajazit Jašarević, član Komisije za evidentiranje kandidata za reisul-ulemu u ovom izbornom okrugu.

Izborno tijelo Tuzlanskog okruga ranije je, na sastanku održanom 13. jula, jednoglasno predložilo tuzlanskog muftiju Vahid-ef. Fazlovića. On se zahvalio na ukazanom povjerenju, ali je saopćio da nije u mogućnosti prihvatiti kandidaturu.