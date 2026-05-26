Poruka reisul-uleme: Ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

U poruci je istakao da dan Arefata, koji prethodi bajramskoj radosti, predstavlja posebno vrijeme za ibadet i približavanje Allahovoj milosti.

Naglasio je da Kurban-bajram vjernike podsjeća na važnost žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, te da se najveće vrijednosti ne mogu sačuvati bez odgovornosti i davanja. Pozvao je vjernike da ne dopuste da njihov život bude obilježen sebičnošću, ravnodušnošću ili strahom, nego solidarnošću i sviješću o dobru.

Reisul-ulema je poručio da Bajram dolazi u vremenu brojnih iskušenja, stradanja, nepravdi i pokušaja širenja podjela, zbog čega je, kako je naveo, važno ostati vjeran sebi, vjeri, miru, strpljenju i zajedništvu.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, domovinskim zemljama i bošnjačkoj dijaspori čestitao je nastupajuće dane Kurban-bajrama, uz želju da ih provedu u radosti, dostojanstvu i zajedništvu.