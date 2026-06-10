Glovo se povlači iz Bosne i Hercegovine, a poslovanje ove kompanije u našoj zemlji bit će ugašeno do 10. augusta 2026. godine.

Iz kompanije su potvrdili da je odluka donesena s ciljem dodatnog fokusiranja poslovanja na tržišta s većim potencijalom rasta, kako bi napori i investicije bili usmjereni prema ključnim tržištima.

U saopćenju su zahvalili zaposlenicima u Bosni i Hercegovini na doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina, navodeći da će radnicima na koje se ova odluka odnosi pružiti podršku tokom tranzicijskog perioda.

Iz Glova su poručili da prepoznaju važnost lokalnog ekosistema u Bosni i Hercegovini, te da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema svim uključenim stranama.

Kompanija će, prema najavi, poslovanje u Bosni i Hercegovini zvanično ugasiti do 10. augusta.