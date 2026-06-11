Glovo odlazi iz BiH: Prihodi rasli, ali gubici ostali veći problem

Glovo odlazi iz BiH do 10. avgusta 2026. godine, a finansijski pokazatelji otvaraju pitanje da li je poslovni model ove platforme na domaćem tržištu ikada bio dugoročno održiv.

Iako je kompanija godinama bilježila snažan rast prihoda, poslovanje u Bosni i Hercegovini pratili su višemilionski gubici. Prema dostupnim finansijskim izvještajima, prihodi Glova u BiH rasli su iz godine u godinu, od 1,15 miliona KM u 2021. do 10,92 miliona KM u 2025. godini.

To znači da su prihodi za četiri godine povećani gotovo deset puta, ali taj rast nije bio dovoljan da kompanija počne poslovati profitabilno.

Rast prihoda nije donio profit

Glovo je, prema dostupnim podacima, svake godine poslovao s gubitkom. U 2021. godini gubitak je iznosio 1,97 miliona KM, godinu kasnije 4,25 miliona KM, dok je u 2023. godini iznosio 2,96 miliona KM. U 2024. godini zabilježen je gubitak od 2,61 milion KM, a u 2025. godini 3,15 miliona KM.

Ukupno, kompanija je u pet godina akumulirala oko 15 miliona KM gubitka. Posebno je zanimljivo da je najveći prihod ostvaren upravo u 2025. godini, ali je istovremeno gubitak ponovo povećan u odnosu na godinu ranije.

Takvi podaci pokazuju da veći obim poslovanja nije automatski značio i stabilnije poslovanje, što je vjerovatno bio jedan od ključnih izazova za opstanak Glova na bh. tržištu.

Pitanje angažmana dostavljača

Finansijski izvještaji pokazuju i zanimljiv podatak o broju zaposlenih. Glovo je tokom 2024. godine imao samo jednog zaposlenog radnika, dok je u 2025. taj broj povećan na 22.

Ta brojka je znatno manja od broja dostavljača koji su svakodnevno bili prisutni na ulicama bh. gradova. To ukazuje da se veliki dio operativnog rada odvijao preko partnerskih i posredničkih firmi koje su angažovale dostavljače.

Upravo je status dostavljača godinama bio tema rasprava, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u drugim evropskim zemljama, gdje su institucije nastojale preciznije urediti rad digitalnih platformi.

Povlačenje do 10. avgusta

Iz Glova su ranije saopćili da se povlače iz Bosne i Hercegovine kako bi poslovanje usmjerili na tržišta s većim potencijalom rasta i ključne zemlje u kojima posluju.

Kompanija je najavila da će poslovanje u BiH biti ugašeno do 10. avgusta 2026. godine, te da će ispuniti finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima i partnerima.

Iako je zvanično obrazloženje povezano s fokusiranjem na druga tržišta, finansijski izvještaji pokazuju da Glovo u Bosni i Hercegovini nije uspio rast prihoda pretvoriti u profitabilno poslovanje.

Odlazak Glova tako ne predstavlja samo povlačenje jedne poznate platforme za dostavu, već i primjer problema s kojima se digitalni poslovni modeli suočavaju na manjim tržištima.