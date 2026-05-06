Prihodi od indirektnih poreza veći za 216 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza za četiri mjeseca 2026. godine iznosili su tri milijarde i 965 miliona KM, što je za 216 miliona KM ili 5,77 posto više u odnosu na isti period prošle godine, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U istom periodu 2025. godine prihodi od indirektnih poreza iznosili su tri milijarde i 749 miliona KM. U prva četiri mjeseca ove godine Uprava je izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 701 milion KM.

Neto prikupljeni prihodi, koji su otišli u raspodjelu korisnicima, odnosno državi, entitetima i Brčko distriktu, iznosili su tri milijarde i 264 miliona KM. To je za 8,4 posto više u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za četiri mjeseca 2025. godine.

Samo u aprilu 2026. godine prikupljena je jedna milijarda i 45 miliona KM indirektnih poreza, što je za 47 miliona KM ili 4,73 posto više u odnosu na april prošle godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva četiri mjeseca ove godine raspoređena su 332 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza raspoređen je entitetima i Brčko distriktu. Federacija BiH je sa jedinstvenog računa dobila jednu milijardu i 792 miliona KM, Republika Srpska jednu milijardu i četiri miliona KM, dok je Brčko distrikt dobio 101 milion KM.

Prema podacima UIO BiH, Federaciji BiH je u periodu od 1. januara do 30. aprila 2026. godine doznačeno 1,494 milijarde KM, uz 217 miliona KM vanjskog duga. Republici Srpskoj doznačeno je 850 miliona KM, uz 100 miliona KM vanjskog duga, dok je Brčko distriktu doznačeno 94 miliona KM, uz četiri miliona KM vanjskog duga.

Pored raspoređenih prihoda, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva, te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, Federacija BiH dobila je dodatnih 81,4 miliona KM, Republika Srpska 53,8 miliona KM, a Brčko distrikt 2,7 miliona KM.