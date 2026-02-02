Prihodi od poreza: UIO BiH prikupila 885 miliona KM u januaru

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u januaru 2026. godine iznosili su 885 miliona KM, što je za pet miliona KM ili 0,57 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, kada su iznosili 880 miliona KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U istom periodu UIO je privredi vratila 187 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, pa su neto prihodi raspoloživi za raspodjelu državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili 698 miliona KM.

Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u januaru je izdvojeno 79 miliona KM, dok je preostali dio sredstava raspoređen nižim nivoima vlasti. Federaciji BiH doznačen je 381 milion KM, Republici Srpskoj 214 miliona KM, a Brčko distriktu 21 milion KM.

Prema podacima UIO, u poređenju s januarom prošle godine zabilježen je rast doznačenih sredstava entitetima i distriktu, dok su izdvajanja za servisiranje spoljnog duga istovremeno značajno smanjena.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i drugih puteva u iznosu od 0,25 KM, dodatno je raspoređeno 23 miliona KM Federaciji BiH, 15 miliona KM Republici Srpskoj i 791 hiljada KM Brčko distriktu, dok je ostatak zadržan kao rezerva na posebnom računu za putarinu.

