Javni prihodi premašili 8,5 milijardi KM, rast naplate zabilježen kod indirektnih poreza i u RS

Javni prihodi u Bosni i Hercegovini u prva četiri mjeseca ove godine premašili su 8,5 milijardi KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Porezne uprave FBiH i Poreske uprave RS.

Prema dostupnim informacijama, Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je skoro četiri milijarde KM indirektnih poreza, dok je u Republici Srpskoj zabilježen rast naplate od 11 posto. U Federaciji BiH evidentiran je blagi pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine.

Iz UNO-a BiH saopćeno je da su prihodi od indirektnih poreza za prva četiri mjeseca 2026. godine iznosili tri milijarde i 965 miliona KM, što je za 216 miliona KM ili 5,77 posto više nego u istom periodu 2025. godine, kada su iznosili tri milijarde i 749 miliona KM.

“Uprava je u prva četiri mjeseca 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 701 milion KM. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za prva četiri mjeseca 2026. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su tri milijarde i 264 miliona KM i veći su za 8,4 posto u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za prva četiri mjeseca 2025. godine”, saopćeno je iz UNO-a BiH.

U aprilu 2026. godine prikupljena je milijarda i 45 miliona KM indirektnih poreza, što je za 47 miliona KM ili 4,73 posto više u odnosu na april prošle godine.

Kada je riječ o raspodjeli prihoda s jedinstvenog računa, Federaciji BiH pripala je milijarda i 792 miliona KM, Republici Srpskoj milijarda i četiri miliona KM, dok je Brčko distrikt dobio 101 milion KM.

Podaci pokazuju da je naplata javnih prihoda na nivou BiH nastavila rasti zahvaljujući većim prihodima od indirektnih poreza, dok entitetske porezne uprave bilježe različite trendove u odnosu na isti period prošle godine.