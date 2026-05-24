Mijenja se izgled novčanica, 50 KM više neće biti u prepoznatljivim crvenim tonovima

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 KM.

U odnosu na ranije odluke, na pojedinim novčanicama bit će vidljive promjene u bojama i motivima, dok portreti poznatih književnika uglavnom ostaju isti.

Na novčanici od 10 KM, u verziji za Federaciju BiH, na naličju će umjesto stećka Radimlja biti prikazan stećak Križevići, dok u verziji za Republiku Srpsku ostaje motiv vekne hljeba. Na ovoj novčanici i dalje će dominirati nijanse narandžaste i plave boje, uz portrete Mehmedalije Maka Dizdara i Alekse Šantića.

Kod apoena od 20 KM zadržavaju se portreti Antuna Branka Šimića i Filipa Višnjića, kao i motivi stećka Radimlja i gusli, ali će na novčanici preovladavati nijanse sivosmeđe i zelene boje.

Najizraženija promjena vidljiva je na novčanici od 50 KM, na kojoj će umjesto dosadašnjih crvenih i roza tonova dominirati narandžaste i plave nijanse. Ostaju portreti Muse Ćazima Ćatića i Jovana Dučića, kao i motivi stećka Zgošća, odnosno knjige, naočala i olovke.

Novčanica od 100 KM imat će različite nijanse smeđe i ljubičaste boje, dok su do sada preovladavali smeđi i oker tonovi. Na njoj ostaju portreti Nikole Šopa i Petra Kočića, kao i motivi stećka Zgošća, odnosno knjige, naočala i olovke.

Na novčanici od 200 KM, koja se štampa u jednoj verziji, i dalje ostaju portret Ive Andrića i motiv mosta na Drini, dok će u dizajnu dominirati plave i žute nijanse.

Iz Centralne banke BiH navedeno je da novčanice koje su trenutno u opticaju ostaju zakonsko sredstvo plaćanja. Posebnim odlukama bit će regulisano štampanje i puštanje novih novčanica u opticaj.