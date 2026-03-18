Vlada FBiH usvojila povećanja naknada za invalidnine i egzistencijalnu naknadu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je više odluka koje se odnose na novčana prava boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i demobilisanih branilaca za prvu polovinu 2026. godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrđena je osnovica za obračun mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite za period od januara do juna 2026. godine, a ona iznosi 1.171,28 KM. Na osnovu tog iznosa bit će određene lične i porodične invalidnine, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Istovremeno je utvrđena i mjesečna egzistencijalna naknada za demobilisane branioce i članove njihovih porodica u iznosu od 6,20 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama. Konačan iznos koji će korisnici primati zavisit će od zakonski propisanog koeficijenta i broja mjeseci provedenih u službi.

Vlada FBiH donijela je i odluke koje se odnose na dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja te članove njihovih porodica. Za ovu kategoriju korisnika osnovica za isplatu mjesečnih naknada za period januar–juni 2026. godine iznosi 939,60 KM.

Za obračun invalidnina, egzistencijalnih naknada, kao i primanja dobitnika ratnih priznanja, utvrđen je koeficijent 1. To znači da će se visina mjesečnih primanja određivati na osnovu propisanih osnovica i zakonskih kriterija.

Sve odluke provodit će se u okviru sredstava planiranih Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu.