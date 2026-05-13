BiH: Nije mogao dokazati porijeklo imovine, kažnjen sa 345 hiljada KM

Poreska uprava Republike Srpske donijela je prvo rješenje fizičkom licu koje tokom poreske kontrole nije uspjelo dokazati porijeklo imovine kojom raspolaže. Tom obvezniku naloženo je da u budžet Republike Srpske plati 345.237 KM po osnovu posebnog poreza na imovinu.

Iz Poreske uprave RS navode da je u ovom slučaju utvrđena poreska osnovica od 460.316 KM, na koju je primijenjena stopa posebnog poreza od 75 posto. Takva odluka donesena je nakon analiza koje su pokazale značajnu nesrazmjeru između prijavljenih prihoda i stvarne vrijednosti imovine.

Poreskom obvezniku bilo je omogućeno da dostavi dokumentaciju i druge dokaze kojima bi potvrdio porijeklo imovine, ali dostavljeni dokazi, kako navode iz PURS-a, nisu bili dovoljni. Na rješenje postoji pravo žalbe u ostavljenom roku, a žalba, u skladu sa zakonom, odlaže izvršenje rješenja.

Iz Poreske uprave RS ističu da je ovo rezultat sistemskog prikupljanja, obrade i analize podataka o imovini i prihodima građana Republike Srpske, koje se provodi od stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu.

Formiranjem baze podataka o prihodima i imovini građana u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu, stvoreni su uslovi za donošenje i drugih rješenja o utvrđivanju posebnog poreza. Kontrole porijekla imovine bit će nastavljene i dodatno intenzivirane, najavili su iz PURS-a.

Sektor za utvrđivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu do sada je obradio i analizirao podatke iz internih i eksternih izvora, te formirao bazu podataka o imovini i prihodima za 788.246 fizičkih lica.

Obradom podataka izdvojeno je 1.450 fizičkih lica koja su u periodu od tri uzastopne godine imala razliku između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda veću od 300.000 KM.

Iz PURS-a pojašnjavaju da se prije pokretanja poreske kontrole dodatno provjeravaju svi raspoloživi podaci o imovini fizičkog lica u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu. Tek nakon toga, u fazi poreske kontrole, obvezniku se šalje pismeno obavještenje kako bi mogao učestvovati u postupku i dostaviti dokaze o porijeklu imovine.