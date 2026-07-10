FIFA gubi novac nakon ispadanja velikih zvijezda sa Svjetskog prvenstva

Ispadanje Cristiana Ronalda i reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa Svjetskog prvenstva snažno je utjecalo na potražnju za ulaznicama, pokazuju podaci sa sekundarnog tržišta. Cijene za četvrtfinalni susret Španije i Belgije pale su za više od 50 posto nakon što su Portugal i domaća selekcija završili takmičenje.

Najjeftinije ulaznice za ovaj susret ranije su koštale oko 2.950 dolara, dok je nakon eliminacije Portugala i SAD-a cijena pala na približno 1.200 dolara. Umjesto očekivanog duela domaćina i reprezentacije predvođene Cristianom Ronaldom, u četvrtfinalu će se sastati Španija i Belgija.

Belgija je u osmini finala pobijedila SAD rezultatom 4:1, dok je Španija minimalnom pobjedom izbacila Portugal. Time je okončan i posljednji nastup Cristiana Ronalda na svjetskim prvenstvima, a turnir je ostao bez jednog od svojih najvećih komercijalnih aduta.

Velike zvijezde podižu vrijednost utakmica

Interes publike ne zavisi samo od važnosti utakmice i kvaliteta reprezentacija. Velika imena privlače gledaoce koji inače možda ne bi pratili određeni susret, povećavaju interes televizijskih kuća, sponzora i oglašivača te podižu potražnju za ulaznicama i ugostiteljskim paketima.

Upravo zbog toga su FIFA-i važne reprezentacije koje na prvenstvo dovode globalno prepoznatljive igrače. Ronaldo nije predstavljao samo Portugal, nego i jedan od najpoznatijih sportskih brendova na svijetu. Sličan utjecaj imaju Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland i Harry Kane, koji su još uvijek u borbi za naslov.

Najbolji primjer takvog utjecaja je nagli pad cijena nakon eliminacije Portugala i domaćina. Potencijalno četvrtfinale SAD-a i Portugala bilo je označeno kao jedan od tržišno najatraktivnijih susreta završnice, dok je interes za duel Španije i Belgije, barem prema kretanju cijena, znatno manji.

Pad cijena ne znači da je FIFA izgubila sav taj novac

Važno je naglasiti da se navedene cijene odnose na sekundarno tržište, odnosno daljnju prodaju već kupljenih ulaznica. Zbog toga pad sa 2.950 na 1.200 dolara ne znači automatski da je FIFA na svakoj ulaznici izgubila 1.750 dolara.

Ipak, takvo kretanje pokazuje koliko eliminacija domaćina i velikih zvijezda može smanjiti tržišnu vrijednost pojedinih utakmica. Slabija potražnja može se odraziti na prodaju preostalih ulaznica, ugostiteljskih paketa, licenci i drugih sadržaja povezanih s turnirom.

FIFA je za ciklus od 2023. do 2026. prvobitno planirala prihod od 11 milijardi dolara, od čega je više od tri milijarde trebalo doći od prodaje ulaznica i ugostiteljskih prava. Budžet je kasnije povećan na rekordnih 13 milijardi dolara, što pokazuje koliko je finansijski uspjeh turnira važan svjetskoj nogometnoj organizaciji.

Ronaldo je ispao, Messi ostao: Koliko je FIFA-i važan ostanak najveće zvijezde?

Nakon eliminacije Portugala i Sjedinjenih Američkih Država, FIFA je ostala bez Cristiana Ronalda i reprezentacije domaćina, dva izuzetno važna pokretača gledanosti, prodaje ulaznica i interesa sponzora. Argentina je, s druge strane, još u borbi za naslov, a Lionel Messi ostao je najveće preostalo ime turnira.

Njegov ostanak u takmičenju za FIFA-u ima vrijednost koja znatno nadilazi ono što se događa na terenu. Argentina privlači publiku iz cijelog svijeta, a svaki novi Messijev nastup znači veću gledanost, veću potražnju za ulaznicama i dodatnu pažnju medija i oglašivača. FIFA u ciklusu od 2023. do 2026. očekuje rekordnih 13 milijardi dolara prihoda, dok su ulaznice i ugostiteljski paketi među najvažnijim izvorima zarade.

Zbog toga se, nakon brojnih rasprava o suđenju na ovom prvenstvu, neizbježno postavlja pitanje koliko je FIFA-i važno da najveća imena ostanu u završnici i šta je organizacija spremna učiniti kako bi zaštitila komercijalnu vrijednost turnira.

Takve sumnje dodatno su pojačane nakon argentinske pobjede protiv Egipta rezultatom 3:2. Egipatski nogometni savez kritikovao je suđenje i primjenu VAR-a, posebno zbog poništenog pogotka Mostafe Zika i situacije koja je prethodila pobjedničkom golu Argentine. Selektor Egipta Hossam Hassan čak je govorio o mogućem vanjskom utjecaju na sudije.

FIFA-in šef sudija Pierluigi Collina odbacio je optužbe o pristrasnosti, poručivši da su sudije nezavisne i da ne primaju instrukcije od rukovodstva FIFA-e. Prema njegovom obrazloženju, pogodak Egipta ispravno je poništen zbog prekršaja u začetku akcije, dok kontakt nad Mohamedom Salahom nije bio dovoljan za dosuđivanje penala.

To, međutim, nije zaustavilo rasprave među navijačima. Argentina je prethodno tek nakon produžetaka savladala Zelenortska Ostrva sa 3:2, a potom je u još jednom dramatičnom susretu izborila četvrtfinale. Svaka sporna ili granična odluka u korist reprezentacije koju predvodi Messi zato izaziva mnogo više pažnje nego što bi to bio slučaj kod manje komercijalno atraktivne ekipe.

Nema dokaza da je FIFA utjecala na rezultate Argentine, ali postoji opravdano pitanje povjerenja. Kada organizator finansijski profitira od ostanka najvećih zvijezda, svaka nejasna sudijska odluka stvara sumnju u regularnost takmičenja.

Cijena finala dostiže 8.500 dolara po osobi

Koliko završnica Svjetskog prvenstva vrijedi organizatorima pokazuje i trenutna ponuda ulaznica za preostale utakmice. Prema prikazanim cijenama, najjeftinija dostupna opcija za prvo polufinale 14. jula iznosi 2.750 dolara po osobi, dok cijena za drugo polufinale, koje se igra dan kasnije u Atlanti, počinje od 4.000 dolara.

Za utakmicu za treće mjesto u Miamiju najniža prikazana cijena iznosi 6.260 dolara po osobi, dok ulazak na finale u New Yorku i New Jerseyju počinje od čak 8.500 dolara.

Takve cijene pokazuju koliko FIFA računa na završnicu turnira kao jedan od najvažnijih izvora prihoda. Zbog toga nije svejedno koje će se reprezentacije i igrači pojaviti u polufinalu i finalu. Utakmica u kojoj nastupaju Messi, Mbappe ili neka druga globalna zvijezda može privući znatno veću pažnju publike, medija i sponzora nego susret bez velikih imena.