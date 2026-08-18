BiH dobila pristup 140,5 miliona eura iz EU

Bosna i Hercegovina završila je posljednji korak u procesu ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći IPA III za period od 2025. do 2027. godine, čime su stvoreni uslovi za korištenje 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije.

Odluka o finansiranju programa objavljena je u „Službenom glasniku BiH“, čime je formalno omogućen pristup sredstvima koja će biti usmjerena na reforme i investicije u više oblasti.

Dio novca namijenjen je jačanju javne uprave, unapređenju javnih usluga i povećanju kapaciteta domaćih institucija za upravljanje evropskim fondovima. Program obuhvata i oblast vladavine prava, uključujući reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije.

Značajna sredstva bit će usmjerena i na zelenu agendu. Planirana je podrška projektima koji se odnose na ublažavanje posljedica klimatskih promjena, zaštitu prirode i biodiverziteta te unapređenje upravljanja otpadom.

Podrška je predviđena i za poljoprivredu i ribarstvo, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, održivo korištenje prirodnih resursa te unapređenje kvaliteta i sigurnosti hrane i zaštite zdravlja životinja i biljaka.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Luigi Soreca poručio je da bi sredstva trebala donijeti konkretnu korist građanima, domaćim kompanijama i javnim institucijama.

Ipak, iz Delegacije EU upozoravaju da Bosna i Hercegovina još ne koristi sve mogućnosti koje su joj dostupne. BiH je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja još nije dobila sredstva iz Instrumenta za reforme i rast u okviru Plana rasta Evropske unije.

Soreca je upozorio i da postoji rizik da BiH do kraja godine izgubi dodatnih 373 miliona eura ukoliko domaće vlasti ne ubrzaju provođenje potrebnih reformi.

Iako je pristup novcu iz programa IPA III sada omogućen, pred institucijama BiH ostaje provođenje reformi i ispunjavanje potrebnih uslova kako bi sredstva bila iskorištena kroz konkretne projekte.