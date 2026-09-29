Švicarska mijenja pristup BiH: DEZA se povlači, SECO ostaje

Švicarska mijenja razvojnu saradnju u BiH, a do 2029. godine planirano je povlačenje Švicarske agencije za razvoj i saradnju, DEZA, dok će ekonomska saradnja putem Državnog sekretarijata za ekonomske poslove, SECO, biti nastavljena.

Odluka je dio šire reorganizacije međunarodne razvojne saradnje koju provodi švicarska vlada, a prema novom modelu u pojedinim državama više neće istovremeno djelovati DEZA i SECO. U Bosni i Hercegovini planirano je da saradnju nastavi SECO, dok bi DEZA svoje projekte trebala postepeno završiti do 2029. godine.

Kao razloge za promjene švicarske vlasti navode potrebu za većom efikasnošću, jasnijom podjelom nadležnosti i budžetskim uštedama. Savezno vijeće Švicarske u junu je saopćilo da će izmjene međunarodne saradnje od 2027. do 2030. godine donijeti ukupne uštede od oko 113 miliona švicarskih franaka.

Odluka o povlačenju DEZA-e izazvala je kritike dijela javnosti i političara u Švicarskoj, ali i partnera u Bosni i Hercegovini koji su godinama učestvovali u projektima ove agencije. Među njima su programi koji su se odnosili na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, lokalnu upravu i razvoj javnih usluga.

Jedan od projekata koji se navodi kao primjer dosadašnje saradnje jeste podrška uvođenju dualnog obrazovanja u Travniku, gdje su predstavnici projekta izrazili zabrinutost zbog prestanka podrške DEZA-e.

Ipak, Švicarska razvojna saradnja u BiH neće biti potpuno obustavljena. Švicarski ambasador u Sarajevu Gabriele Derighetti poručio je da povlačenje DEZA-e ne predstavlja kraj saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, već prilagođavanje načina švicarskog djelovanja razvoju zemlje.

SECO će nastaviti ekonomske i infrastrukturne projekte. U Travniku je, između ostalog, učestvovao u finansiranju obnove vodovodne mreže, kao i projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nastavlja se i angažman švicarskih institucija na drugim projektima u Bosni i Hercegovini.

Švicarska je kroz dosadašnje programe saradnje u BiH bila usmjerena na oblasti ekonomskog razvoja i zapošljavanja, zdravstva, lokalne uprave i općinskih usluga. Promjenama koje se pripremaju Švicarska razvojna saradnja u BiH ubuduće će biti više usmjerena na ekonomske programe koje provodi SECO.