Rezervoar goriva u EU premašio 200 KM, cijene benzina i dizela na rekordnom nivou

Cijene goriva u EU dostigle su rekordne vrijednosti, pa je za punjenje rezervoara od 50 litara u prosjeku potrebno više od 200 KM, dok stručnjaci upozoravaju da pritisak na cijene još nije završen.

Prema posljednjim podacima Evropske komisije, litar benzina u Evropskoj uniji 14. septembra u prosjeku je koštao 2,06 eura, odnosno oko 4,03 KM, dok je za litar dizela bilo potrebno izdvojiti 2,15 eura ili približno 4,20 KM.

To znači da je za rezervoar od 50 litara benzina potrebno oko 103 eura, odnosno nešto više od 201 KM, dok isto toliko dizela košta oko 108 eura ili približno 211 KM.

Riječ je o najvišim prosječnim vrijednostima otkako Evropska komisija prati ove podatke, odnosno od 2005. godine.

Cijene goriva u EU značajno se razlikuju od države do države

Iza evropskog prosjeka kriju se velike razlike. Najjeftiniji benzin zabilježen je na Malti, gdje litar košta 1,34 eura, odnosno oko 2,62 KM, dok se na drugom kraju nalazi Danska sa cijenom od 2,56 eura ili nešto više od pet KM.

Slična situacija je i kod dizela. Na Malti litar košta oko 1,21 euro, odnosno 2,37 KM, dok u Finskoj njegova cijena doseže 2,51 euro, približno 4,91 KM.

U navedene cijene uključeni su porezi.

Rafinerijske marže dodatno podižu cijene

Jedan od razloga rasta cijena su veći troškovi prerade sirove nafte u gorivo. Prema procjenama stručnjaka Evropske centralne banke, rafinerijske marže na dizel mogle bi dostići vrhunac tek u oktobru, zbog čega bi cijene goriva u EU mogle ostati visoke i u narednom periodu.

Energetska inflacija u eurozoni u augustu je dostigla 14,3 posto, nakon 10,3 posto u julu, a ECB dio povećanja povezuje upravo s rafinerijskim maržama i višim cijenama energenata.

Pritisak na evropsko tržište traje mjesecima zbog poremećaja u snabdijevanju i geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku.

Cijena referentne nafte Brent u jednom trenutku premašila je 126 dolara po barelu, dok je prije početka sukoba iznosila oko 72 dolara. Posljednjih dana cijena se zadržava iznad 100 dolara za barel.

Dodatnu neizvjesnost donose i problemi sa snabdijevanjem iz Saudijske Arabije. Nakon napada na važnu naftnu infrastrukturu pojavile su se informacije o otkazivanju ili odgađanju pojedinih isporuka evropskim rafinerijama.

Takva kretanja ostavljaju malo prostora za brži pad cijena goriva u EU, posebno ukoliko troškovi prerade i cijena sirove nafte ostanu na sadašnjim nivoima.