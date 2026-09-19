Barbarez emotivno o BiH: „Kakva god da je, moja je“

RTV SLON

Sergej Barbarez emotivno je govorio o Bosni i Hercegovini, reprezentativnom dresu i ciljevima koje ima sa Zmajevima tokom svečanog otvaranja jubilarnog 15. izdanja Međunarodne sportske konferencije Simposar u Sarajevu.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine poručio je da igrači i stručni štab imaju veliku želju da nastave graditi ono što su započeli, svjesni da će svaki naredni korak biti još zahtjevniji.

„Dok sam ja tu, ovi momci i moj štab dat ćemo 100 posto, pripremati se, imati volju nositi dres ove države. Ja uvijek kažem, kakva god da je, moja je“, rekao je Barbarez.

Posebno je govorio o snovima i ciljevima koje veže za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Barbarez: Snovi imaju državni cilj

„Nekako sam naučio kao dijete da treba imati snove. Ti snovi nisu samo puki snovi, već snovi koji imaju cilj, državni cilj“, kazao je selektor Zmajeva.

Barbarez se osvrnuo i na bh. dijasporu, koja je reprezentaciji pružala snažnu podršku tokom nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istakao je da su navijači izvan Bosne i Hercegovine važan dio reprezentativne priče i da je upravo njihova podrška igračima davala dodatnu snagu.

„Često sam spominjao i ove momke iz dijaspore, oni su naša duša. Pokazali su to u Americi. Ja sam emotivan, znam pustiti suzu, oni to zaslužuju“, poručio je Barbarez.

Njegovo obraćanje uslijedilo je na otvaranju Simposara, sportske konferencije koja u Sarajevu tradicionalno okuplja brojna poznata imena domaćeg, regionalnog i svjetskog sporta.

Sergej Barbarez će u okviru konferencije govoriti i na panelu „Od kapitena do selektora, san o velikom prvenstvu“, posvećenom njegovom putu od igrača i kapitena reprezentacije do selektorske funkcije.

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