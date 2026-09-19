Radarske kontrole u TK danas na brojnim lokacijama: Pogledajte raspored

Radarske kontrole u TK danas će biti provođene na brojnim lokacijama, a vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja brzine i vožnju prilagode uslovima na cesti.

Kontrole su najavljene na području Tuzle, Banovića, Srebrenika, Kalesije, Gradačca, Sapne i Teočaka.

Raspored je informativnog karaktera, a pored najavljenih termina policija može provoditi i nenajavljene kontrole. Uprava policije MUP-a TK tokom septembra svakodnevno koristi i vozila s ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemom za evidentiranje prekoračenja brzine i drugih saobraćajnih prekršaja.

Radarske kontrole u Tuzli

Na području koje pokriva PS Zapad kontrole su najavljene od 9:15 do 10:15 sati na magistralnom putu M-18 u Dobrnji, od 11 do 12 sati u Ulici 18. Hrvatske brigade, kod Kantića, te od 17:15 do 18:15 sati u Ulici Husinskih rudara.

Kontrola je planirana i od 23:15 do 00:15 sati na dionici M-18 Mihatovići–Brgule.

Na području PS Centar radari su najavljeni od 11 do 12 sati na Bulevaru II korpusa, od 13 do 14 sati u Ulici Kulina Bana, od 17 do 18 sati na relaciji Kulina Bana–Muzička škola, od 19:30 do 20:30 sati ponovo na Bulevaru II korpusa, te od 22:30 do 23:30 sati na lokaciji Kulina Bana–Limenka.

Banovići, Srebrenik i Kalesija

U Banovićima su kontrole planirane od 8 do 9 sati u Tulovićima, od 9:10 do 10:10 sati u Breštici, od 19 do 20 sati u Podgorju, od 20:10 do 21:10 sati u Ulici Armije BiH, te od 21:20 do 22:20 sati u Oskovi.

Na području Srebrenika radar je najavljen od 7:30 do 8:30 sati u Srebreniku, od 8:30 do 9:30 sati u Uroži, od 19 do 20 sati u Potpeći, od 20 do 21 sat u Previlama, te od 3 do 4 sata u Donjem Potoku.

U Kalesiji su kontrole planirane od 7 do 9 i od 16 do 18 sati u Gornjim Vukovijama, od 18:30 do 19:30 sati u Ulici Kalesijskog odreda i od 21:30 do 22:30 sati u Miljanovcima. Kontrola je bila najavljena i od 00:30 do 1:30 sati u Tojšićima.

Radari i u Gradačcu, Sapni i Teočaku

Na području Gradačca kontrole su najavljene na magistralnom putu M-1.9 u Lukavcu Donjem od 6:30 do 7:30 i od 15:40 do 16:40 sati. Radar će biti postavljen i od 10:50 do 11:50 sati na M-14.1 u Mionici I, od 19:40 do 20:40 sati na regionalnom putu R-465a u Kerepu, te od 23:30 do 00:30 sati na M-1.9 u Donjim Ledenicama.

U Sapni su kontrole planirane od 8 do 9 sati u Gornjoj Sapni, od 11 do 12 sati u Munjači, od 13 do 14 sati u Godušu, od 15 do 16 sati u Žujama, te od 17 do 18 sati u Kraljevićima, na lokalitetu Kolonija.

Na području Teočaka radarske kontrole bit će provođene od 8 do 9 sati u Janji, od 10 do 11 sati u Sniježnici, od 13 do 14 sati u Omerovićima, od 14:30 do 15:30 sati u Bilalićima, te od 19:30 do 20:30 sati u Numeri.

Moguće i nenajavljene kontrole

Najavljene radarske kontrole u TK predstavljaju samo dio aktivnosti policije. BIHAMK navodi da se, osim objavljenog rasporeda, provode i nenajavljene kontrole, posebno na lokacijama na kojima se razvijaju veće brzine.

Iz MUP-a TK vozače pozivaju da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine, bez obzira na to da li je na određenoj dionici najavljena radarska kontrola.